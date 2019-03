Nazilli'de “Aydın'ın Potansiyel Aydınlıkları” programı

Aydın'da, 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali kapsamında ilk konuk Aydın Potansiyel Aydınlıkları programıyla Prof. Dr. Metin Gürü oldu.

Eğitim, kültür yuvası olan Aydın'da birçok işi yapmanın mümkün olduğunu ve bunların bazılarını açıklayan Prof. Dr. Metin Gürü, “Aydın deyince vatanına sahip çıkan bir kitleden söz etmek istiyorum. Aydın Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak üzere Ahmet Yesevi'nin torunlarının hizmetiyle bu güzel Nazilli topraklarımız vatan haline gelmiş. Maalesef Nazilli Yunan işgaline uğramış ancak Kurtuluş Savaşının ilk kıvılcımı Malgaç Baskı ile oluşmuştur. O zaman Ana doludaki Türklerin yılgın, bezgin düşünceleri Malgaç baskılarıyla biz düzenli orduya katılırız ve düzenli orduyla mücadele edebiliriz düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bugün sizlere bilinen efelerden bahsetmeyeceğim. Tanınmayan kişileri anlatacağım. Nazilli'nin de bir Nene Hatun'u var. Tahta köprüde Ayşe Bacısı var. Bu toprakları vatan haline getiren bu uğur için mücadele eden insanlardır. Aydın'ın durağan potansiyelleri var. Hepimiz içinde bulunarak bunun farkında değiliz. Eğitim, kültür yuvası olan Aydın'a çok şeyler yapmak mümkün bu gün sizlere bunları anlatmak için buradayım” dedi.

Nazilli'deki eğitim, kültür seviyesinin doruk noktasında yaşandığını farkındalık olarak vurgulan Gürü , “Bu toprakların ne kadar kutsal olduğunu bilmeliyiz. Her dönemde medeniyetlerin beşiği olmuştur. Turizm potansiyelini canlandırmamız gerekir. Aydın eğitim yönünden ÖSYM'de her zaman sıralamalara girmiştir ayıca okuryazarlık oranı olarak da her dönemde zirve yapmıştır. Kültürün çok güzel olmasına rağmen hiç turizme dönüştürülmemiştir. Yerel yönetimler bir şeyler yapmak istiyor ama büyük destekler yok. Kültürün en güzel taraflarından bazıları; deve güreşi, at yarışı bunlar hakikaten o kadar güzel ki diğer ülkelerle kıyaslarsak kültürlerimiz insani değerleri ön planda tutuyor. Dondurması, kar helvası, kuyu kebabı, pidesi gibi değerlerin ön plana çıkması gerekiyor. Ürünlerimizi satarken ki en büyük eksiklik ham madde olarak satmamız. Ha madenlerimizi ham madde olarak satmışız ha kuru incirimizi satmışız. Bunların hep işlenmiş olarak değerlendirilmesinde yarar var” şeklinde konuştu.