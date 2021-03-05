Nazilli'de aydınlatma çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar aralıksız sürerken kentin her bir bölgesi hem temizlik hem de aydınlatma çalışmaları ile ışıl ışıl olmaya başladı. Çalışmaların sürdüğü alanlardan bir olan Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak kavşağındaki aydınlatma çalışması ise mahalle sakinlerinin beğenisini topladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Servisi tarafından Cumhuriyet Mahallesi 187 Sokak ile Şehit Murat Ultay Bulvarı kesişimindeki kavşakta aydınlatma çalışması yapıldı. Geçtiğimiz ay 9 bin 500 metrekare alanda; üst yapı, kavşak, refüj ve kaldırım düzenlemeleri yapılan bölge, gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları ile ışıl ışıl bir görünüm kazandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Bir adet galvanizli direk, 4 adet 150 Watt yeni nesil led projektör ile aydınlatılan, işçiliği ve imalatı belediyemiz tarafından yapılan görsel led aydınlatma mahallemize ve kentimize hayırlı olsun. Bu çalışmaların yanı sıra belediyemizce yapılan anonsların vatandaşlarımız tarafından daha rahat duyulması için direk üstüne anons cihazı takılarak mevcut alanda çoklu kullanım sağlanmıştır. Benzer bir faaliyeti geçtiğimiz aylarda Zafer Mahallesi 22 Sokak kavşağında da gerçekleştirmiştik. Bu çalışmalarla kentimize kazandırdığımız modern, güvenli ve ferah yollarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.