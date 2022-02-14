İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de bağlantı yolu çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Arslanlı ve Bozyurt mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Arslanlı ve Bozyurt mahallelerini birbirine bağlayan bağlantı yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Bölge sakinlerinin daha rahat ve güvenli bir yola kavuşması amacıyla, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan parke taş döşeme işlemi yapılıyor. İki mahalleyi kuzeyden bağlayan yolda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların daha konforlu bir yola kavuşacağını belirtti. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

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