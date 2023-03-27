Nazilli'de başarılı operasyon: 17 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis tarafından son iki haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçları işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son iki haftada yaptıkları çalışmalrla suçlulara göz açtırmadı. Çeşitli günlerde yapılan çalışmalarda, ikametlerden telefon, çanta ,tablet , elektronik cihazlar ve maddi değerleri bulunan bakır aletler çalındı ve polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu şüphelileri C.H , M.K , S.E , E.B olduğu tespit edildi. 5 ayrı mahalleden park halindeki 5 motosikleti çalan H.E, E.S, S.Y , K.T , E.Ş , E.G ve T.G, 2 işyerinden laptop ve cüzdan çalan E.B ve A.Ö, park halindeki 2 adet aracı çalan D.M ve Y.D., 5 araçtan akü çalan B.B., yaşlı bir vatandaşı kendini polis ve asker olarak tanıtan ve 1200 TL parasını alarak dolandıran E.K isimli şahsılar olduğu polis ekiplerinin uğraşları sonucu tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler ikametlerinde tek tek yakalanıp mahkemeye sevk edilirken, tüm şüpheliler tutuklandı. Ayrıca 17 adet hapis cezası bulunan aranan şahısta yakalanarak, cezaevine gönderildi.