Nazilli'de “Başka Tren Gıdı Gıdı” belgeseli öğrencilerle buluştu

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve Ali Türkeri'nin yönetmenliğini üstlendiği TRT ödüllü ‘Başka Tren Gıdı Gıdı' belgeseli, Ticaret Odası konferans salonunda Nazilli Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Nazilli'nin simgelerinden olan ve uzun yıllar Sümerbank Basma Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan Gıdı Gıdı Treni'nin belgeseli ilçede ilk kez Nazilli Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle tarafından Ticaret Odası konferans salonunda izlendi.

Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve Ali Türkeri'nin yönetmenliğini üstlendiği TRT ödüllü ‘Başka Tren Gıdı Gıdı' belgeselinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Sümerbank, Atatürkümüzün kurduğu ve bizlere emanet ettiği bir fabrika. 1995 yılına kadar bu fabrika aktif olarak çalışıyordu. Burası belki teknolojiye ayak uyduramadı, belki bizler hata yaptık. Sizler böyle 5-6 bin kişiye işveren fabrikaları ayakta tutacaksınız ki ekonomimiz canlanacak. Lider ülke Türkiye'nin çalışkan evlatları olan sizlere çok güveniyoruz” diye konuştu.

24 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 ve 20.30'da iki seans olarak gösterilen belgeselin büyük ilgi gördüğünü belirten Türkeri, “Nazillimizde belgeselimiz ilk kez izlendi. Galamız yapıldı diyebiliriz. Bize destek veren herkese ve Gıdı Gıdı'ya yeniden hayat veren Nazilli Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren belgesel, Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yönetmen Yasin Ali Türkeri, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetimi, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Nazilli Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Program sonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yönetmen Türkeri'ye içerisinde Nazilli'ye özgü ürünlerin bulunduğu ‘uzun yaşam paketi' hediye ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.