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Nazilli'de bayram temizliği başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Ordu Caddesi’nde ağaç budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Ordu Caddesi'nde ağaç budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi.



Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapan Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekipleri vatandaşın takdirini topladı.


Yeşil alan, park, bahçe, sokak ve mezarlıklarda hummalı bir çalışma başlatan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Çalışmalarımızı merkezden başlattık. Bu çalışmaları tüm mahallelerimizde ivedilikle gerçekleştireceğiz. Nazilli bizim evimiz. Onu temiz tutmak, sahip çıkmak hepimizin görevi” diye konuştu.


Aydın BŞB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Ordu Caddesi'nde bulunan ağaçların budama işlemi yapılırken, Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri kireçleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

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