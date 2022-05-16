Nazilli'de belediye personeline afetlere hazırlık eğitimi

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla personellerine yönelik hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor. Son olarak Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde Eğitim Danışmanı Mevlüt Arık tarafından afet öncesi hazırlık eğitimi verildi.

Eğitimde katılımcılara afet öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarından dolayı Aydın İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'ne teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “2022 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından afet tatbikat yılı ilan edildi. Bizler de personellerimize bu alanda gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Nazillimizde geçtiğimiz aylarda özellikle yüksek rakımlı mahallelerimizde sel gibi ciddi hasara yol açan afetleri üst üste yaşadık. Personellerimiz burada üstün bir gayretle çalıştı. Bu çalışmaların daha bilinçli yapılması, muhtemel can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve bu gibi afetlerin öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin oldukça verimli bir eğitim olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Program sonunda AFAD tarafından her müdürlüğe afet çantası hediye edildi.