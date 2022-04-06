Nazilli de ''Ben Olsaydım'' temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapıldı. 2 gün süren çalıştayın sonunda ‘Bağımlılıkla Mücadelede Ben Olsaydım Sonuç Raporu' hazırlanıp, valiliğe sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

Nazilli Kaymakamlığı koordinasyonunda uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik ilçe genel durum ve değerlendirmelerine yönelik “Ben Olsaydım” teması altında bağımlılık ile mücadeleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalıştay'ı 04-05 Nisan 2022 tarihinde Nazilli Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapıldı.

Sekretaryasını Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı çalıştaya Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Cumhuriyet Savcısı Cavit Polat, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları yer aldı. Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şule Akbaş ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un ilk gün yapmış olduğu çalıştayın önemi konusunda konuşmaların ardından Aile Hekimi Uzmanı Rıfkı Önder modoretörlüğünde tütün, uyuşturucu bağımlılıklarla mücadelede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüşler alındı. Çalıştayın 2. gününde ise alkol ve Davranışsal bağımlılıklarla mücadelede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasından sonra ‘Bağımlılıkla Mücadelede Ben Olsaydım Sonuç Raporu' hazırlanıp, valiliğe sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

“Mücadeleye yol gösterici olacak”

Nazilli İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, çalıştayın bağımlılıkla mücadelede yol gösterici olacağını ifade ederek, “Halk Sağlığı sorunu olan bağımlılıkta etkin bir mücadele için ortak strateji, çalışma pratiği benimsenerek tıbbi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve adli yöntemlerin birbirini destekleyici, tamamlayıcı biçimde kullanılması gerekmektedir. Tüm bağımlılık türleri değerlendirilerek Gençlerimiz ve Kadınlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız Bağımlılıktan korumak için; Ülkemizde önemli adımlar atılmış ve bu alanda büyük mesafeler katledilmiştir. Halk sağlığında en önemli olan sağlıklı bireyin hastalığa yakalanmamasını sağlamaktır. Korumaktır. Hayatınızda bazı cümleler vardır ki her ilerleyen anınızda o cümleden tekrar bir şeyler öğrenirsiniz. Bu cümle şu an bile bana bağımlılıkta mücadelede tüm paydaşların topyekün mücadelesinin kıymetini vurguluyor. İnanıyorum ki Nazilli Bağımlık Çalıştayı tüm paydaşlarla beraber bugünümüzü ölçerek belirlenen sorun çözüm emareleri değerlendirme ve sonuçları yapılan tespitler gelecekte yapılacak çalışmalara mücadeleye yol gösterici olacaktır” dedi.

Kendi sorunumuzu değerlendirecek bir çalışma oldu

Çalıştayın kendi sorunlarımızı masaya yatırmak açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Sunacağımız çözüm yolları Ankara'da yapılacak olan şurada belki de yol açıcı önem teşkil edici çalışmaya dönüşecek. Günlük hayatta çokça karşılaştığımız, bazen süreç içinde çaresiz kaldığımız, altını çizdiğimiz önemli bir konuyu değerlendirmiş olduk. 2 gün boyunca, biz çocuklarımıza nasıl yardımcı olabilirizi ve çocuklarımızın büyüme çağında yaşadığı sorunları ele aldık. Bu konudaki beyin fırtınası çok önemli. Öte yandan kendi sorunumuzu değerlendirecek bir çalışma oldu. Çalıştay sonuçlarının Nazilli'miz başta olmak üzere ülkemiz gençliğinin geleceği için faydalı olacağına inanıyorum” dedi.