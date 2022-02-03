Nazilli'de budanan ağaçlar ihtiyaç sahibi ailelerin yuvalarını ısıtıyor

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Sümer Kampüs Alanı, Devlet Karayolu üzeri ve Millet Bahçesi'nde tehlike arz eden noktalarda ağaç budama işlemi yaparak ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımlarını ulaştırıyor.

İlçe genelinde budanan ağaçlardan elde edilen yakacakları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Budanan ağaç parçalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde yakacak olarak kullanıma hazır hale getiren ekipler, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri soğuk kış aylarında yalnız bırakmıyor.

Söz konusu çalışmalarla bugüne kadar yüzlerce ailenin yakacak ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Ekiplerimiz can ve mal güvenliği için rutin olarak kuruyan ve tehlike oluşturan ağaçların budama işlemlerini yapıyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte belediyemize yakacak talebinde bulunan ailelerimiz vardı. Bizlerde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için gerekli çalışmalarımızı yaparak şantiyemizde hazırlanan odunlarımızı ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Nazilli Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.