Nazilli'de buruk karne töreni

Aydın'ın en büyük ilçesi olan Nazilli'de ise toplam 29 bin öğrenci karne alırken, geçtiğimiz Perşembe günü 2 öğrencinin hayatını kaybetmesi nedeniyle okullardaki karne heyecanı buruk yaşandı.

Ülke genelinde 17 eylülde başlayan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında ilk dönemin tamamlanması ile birlikte Nazilli'deki okullarda karne heyecanı yaşandı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Şube Müdürü Latif Akgün, bu seneki karne heyecanını Ahmet Yesevi İlkokulundaki öğrencilerle birlikte yaşadı. Öğrencilere çeşitli hediyelerle birlikte karne ve başarı belgelerini takdim eden Müdür Dağaşan, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada geçtiğimiz Perşembe günü 2 talihsiz öğrenci ölümü nedeniyle buruk bir karne heyecanı yaşadıklarını ifade etti. Dağaşan konuşmasında öğrencilere öğütler vererek, “İnşallah yarıyıl tatiliniz çok güzel ve olumlu geçer. Hepinizi dinlenmiş ve moral depolamış olarak 15 sonra görmek istiyoruz. Bu sürede bol bol kitap okuyun, ailenizle daha fazla zaman geçirin. Sağlığınıza ve beslenmenize dikkat edin” dedi.

Dağaşan, “İlçemizde 29 bin öğrenci var. 2 bin 100 civarında da öğretmenimiz görev yapıyor. Biri mezun olmak üzere 2 öğrencimizi dün kaybettik. Keşke bu çocuklarımız yaşasaydı. Anne ve babaları ile birlikte bizler de karne sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olsaydık. Maalesef bugün buruk bir karne töreni yapıyoruz. Acılı ailelerimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Dağaşan ve Akgün, Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Tayfun Özkan ile birlikte çocukların karnelerini, başarı belgelerini ve hediyelerini sınıflarına giderek tek tek takdim etti. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın da çocuklara hediyesi olan Lunapark biletleri de teslim eden protokol üyelerine ve Başkan Alıcık'a öğrenciler teşekkür etti.