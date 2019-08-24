Nazilli'de Büyükşehirle 90'lara Yolculuk

Yaz başından bu yana Aydın'ın çeşitli ilçelerinde devam eden konserler kapsamında Nazilli'de gerçekleştirilen konserde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla sahneye çıkan Efe Dumancı, 90'lı yılların sevilen eserleri ile gönüllerde taht kurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine ilin en büyük ilçesi olan Nazilli'de devam edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı gecede, Nazillililer eğlence dolu bir gece yaşadı.

Konser alanını dolduran ilçe halkı gece boyunca 90'lı yılların şarkılarıyla dans edip gönüllerince eğlendi.

Desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında birlik ve beraberliğin gücünü bir kere daha ortaya koyduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konseri izlemeye gelen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, birlikte sahneye çıkarak ilçe halkına seslendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Nazilli halkına selamlarını ileten Milletvekili Bülbül, herkese iyi eğlenceler diledi.

Ağustos ayı içerisindeki Yaz Konserlerinin 27 Ağustos Salı günü Didim Akbük Tören Alanı'nda ve 30 Ağustos Cuma günü de Söke Novada AVM'de de düzenleneceği belirtildi.