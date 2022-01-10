Nazilli'de Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinliklerde Atatürk Anıtına Çelenk sunumunun ardından merhum gazeteciler mezarları başında ziyaret edilerek anıldı.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK Temsilcileri, davetliler ve NGC üyesi gazetecilerin katıldığı İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlenen ilk törende cemiyet çelengi Atatürk Anıtına sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen, basın mensuplarının yaşadığı sıkıntılardan söz etti.

Özmen konuşmasında, "Ülkemizde dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek mesleğe başlayabiliyor. Basın kuruluşları, hatta hiçbir kaydı olmayan internet haber siteleri, yoldan geçen herhangi birini, eline bir fotoğraf makinesi vererek istihdam edebiliyor. Bu durum, basın mesleğini her türlü istismara açık hale getiriyor. Daha da üzücüsü habercilik, tehdit ve şantaj aracı olarak kullanılabiliyor. Ve ne yazık ki bu insanları basın mesleğinden uzaklaştıracak herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Gazetecilik mesleğinde bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Basın Birliği Yasası”nın, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun olarak yeniden çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olacaktır. Siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve basın meslek kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak Gazetecilik Meslek Yasası ülkemize kazandırılabilir" dedi.

İstasyon Meydanındaki törenin ardından merhum gazeteciler mezarları başında ziyaret edilerek dua edildi ve mezarlarına çiçek bırakıldı.