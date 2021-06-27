Nazilli'de can dostlar için hafta sonu mesaisi

Pandemi döneminde iş yerlerinin kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmasıyla beslenme ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber olan Nazilli Belediyesi ve Nazilli Hayvan Severler Derneği, merkezden uzak noktalarda yaşayan kedi ve köpekler için mama dağıttı. Akçay, Organize Sanayi Bölgesi, Arslanlı Mahallesi ve Menderes Ovası'nın çeşitli noktalarına giderek belirlenen noktalara mama bırakan Başkan Özcan, “Bu güzel etkinliğe vesile olan derneğimize ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar çok güzel işlere imza attılar. Bizler de Nazilli Belediyesi olarak onların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde iş yerlerimizin kapalı olması ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile sokakta yaşayan can dostlarımız mama bulmakta zorlandı. Bizlerde Nazilli Hayvan Severler Derneğimiz ile birlikte salgının en başından bugüne kadar onların yanında olmaya çalıştık. Büyük bir özveri ve fedakarlık göstererek bu çalışmaların içinde yer alan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.