Nazilli'de can dostlar yalnız bırakılmıyor

Sıcak yaz aylarında yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber olan Nazilli Belediyesi, kendi bünyesinde çalışan personeller ve gönüllülerden oluşan ekiple kentin uzak noktalarına mama bıraktı.

Sabah erken saatlerde Arslanlı'dan başlayarak Beydağ'a kadar uzanan tüm noktalarda, Nazilli Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan kaplara mama bırakan ekipler bu tür faaliyetlerin rutin olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Nazilli Belediyesi olarak sokakta yaşayan canlıların aç kalmaması için büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Öncelikle gönüllülerimize ve belediye ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle can dostlarımız açlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Bizler de bu sürecin en başından bu yana belirli aralıklarla hem kent merkezinde hem de kırsal alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iyilik hareketinde ekiplerimize destek veren tüm gönüllülerimize tekrar teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.