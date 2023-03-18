Nazilli'de 'Çanakkale Zaferi' düzenlenen tören ve etkinlikler kutladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen etkinlik ve törenler ile kutlandı. Törenlere katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Türk Milletinin her zorluk karşısında birlik beraberlik ile dimdik ayakta kaldığına vurgu yaparak; “Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünü kutluyor; Bu kahraman milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz” dedi.

Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Programı şehitlik ziyareti ile devam etti. Kuran tilaveti ve duaların okunduğu Eğriboyun Mezarlığındaki şehitlik ve Gaziler kabristanlığına ziyaretin ardından programın ikinci kısmının devam edeceği Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonuna geçildi.

Fen Lisesi tarafından hazırlanan tiyatro salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşını okunması ile başlarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hasan Karataş'ın okuduğu şiirin ardından, ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde önceden düzenlenen Çanakkale Zaferi konulu resim ve mektup yarışmalarında derece alan öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Nazilli Fen Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale konulu sunumda, öğrencilerin performansı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Program, salondaki katılımcıların takdirini topladı. Program çıkışında Nazilli Belediyesi tarafından hazırlatılan üzüm hoşafı misafirlere ikram edildi.

Kutlama ve anma etkinliklerinin son bölümünde ise Nazilli Protokolü Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti. Şehit yakınları ile sohbet eden protokol üyelerine pilav ikramında bulunulmasından sonra İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı tarafından Kuran'ı Kerim tilaveti okunarak tüm şehitler için dua edildi.

Memleketin her köşesinden yükselen 'Çanakkale Geçilmez' nidalarıyla, canları pahasına bu toprakları savunan şehitlerimizin aziz hatırası, millet olma şuurumuzu canlı tutan en büyük ilham kaynağı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 108. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutlandığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Düşman işgalini görmüş ve makus tarihini kendi azmi ile yazmış coğrafyalardan biriyiz. Bu kahraman milletin evladı olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Efesi ile kızanı ile genci yaşlısı ile düşmana karşı durabilmiş bir coğrafyanın en güzel noktalarından biriyiz. Tabi ki çok acılar eziyetler zulümler gördü bu millet tarihinde ama Türk Milleti hepsinin birlik beraberlik ile üstesinden gelmiştir. Bu günde birçok zorlukları yaşadık yaşıyoruz. Yeryüzünün gördüğü en büyük deprem ve hemen akabinde yaşanılan sel felaketi. Bunların hepsini Türk milleti birlik beraberlik ile aşacaktır. Birlik beraberlikten hiçbir zaman taviz vermemizi binlerce yıllık tarihimiz göstermiştir. İnşallah bundan sonrada göstermeye devam edeceğiz. Çanakkale Zaferi binlerce şehidimizin kanıyla yazılmış eşsiz bir kahramanlık öyküsüdür. Bu zafer, Türk milletinin yeniden diriliş destanı olduğu gibi dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir. Çanakkale'de kazanılan zaferle ortaya konulan vatan sevgisi ve millet olma bilinci, Kurtuluş Savaşında da yol gösterici olup milletimiz Atatürk'ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır. Milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını feda eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete göç eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

108. yıl anma programı etkinliklerine; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Jandarma Komutanı Caner Özkul, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Nazilli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Jale Keskin ve üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hasan Karataş ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.