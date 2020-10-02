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Nazilli'de çevre temizliği devam ediyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla Yeşil ve Çapahasan Mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla Yeşil ve Çapahasan Mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.


Nazilli Belediyesi, merkez mahalleler başta olmak üzere ilçenin tamamında rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan gerçekleştiriyor.


Yeşil ve Çapahasan Mahalllerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen kapsamlı temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Daha güzel, daha temiz ve daha yaşanılır bir kent inşa etmek için her zaman bir fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Tüm birimlerimizle birlikte yol yapım çalışmalarımızın yanı sıra temizlik, peyzaj ve üst yapı faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.


Nazilli'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Başkan Özcan; “Birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizin kalkınması için yumruğumuzu masaya vurmamız gerekiyor. Bizler, gayesi Nazilli olan herkesin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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