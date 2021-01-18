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Nazilli'de cinsel saldırı ve hırsızlık suçlusu yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından 16 kaydı bulunan suçlu polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde cinsel saldırı ve hırsızlık suçlarından 16 kaydı bulunan suçlu polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisi iki ay önce Altıntaş Mahallesi'nde bulunan bir internet kafede meydana gelen bilgisayar hırsızlığı olayının şüphelisini tespit etti. Cinsel Taciz ve Hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 16 adet adli kaydı bulunan ve beş ayrı cinsel saldırı suçundan aranan B.Ç., Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi Barlar Sokağında bulunan bir bardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüpheliden bir adet tabanca ve bu tabancaya ait altı adet mermi ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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