Nazilli'de Çocuk Bayramı 40 okulla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın'ın Nazilli ilçesinde 40 okulun katılımı ile kutlandı.

Kutlamaların yapıldığı Sümerpark Rekreasyon alanında kurulan sahnede birbirinden güzel oyunlarını sergileyen öğrencilere protokol büyük ilgi gösterdi.

İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan kutlamalar Sümerpark Rekreasyon alanında devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Ağır Ceza Reisi Selahattin Afşin, Jandarma Bölük Komutanı Jn. Kd.Yzb. Hakdan Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, resmi ve özel kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, “99 yıldır bayramımızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği 23 Nisan 1920, siz kıymetli çocuklarımıza bayram olarak hediye edildi. Ülkemizin bağımsızlığını sembolize eden bayramımızın coşkuyla kutlanmasını temenni ediyorum. Bu temenni ancak biz büyüklerin yapacağı gayretli çalışmalarla olacaktır. Çok çalışmalıyız ve okumalıyız. Ahlaklı, onurlu ve gayretli olalım ki devlet ilelebet yaşasın. Hiçbir zaman bıkmadan, vazgeçmeden ve yorulmadan vatanımıza hizmet edelim. Tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Program, Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından gösterilerle devam etti. Akşam saatlerine kadar süren etkinlikler şenlik havasında sürerken Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde açılan stant ise büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden çocuklar en çok motosiklete ilgi gösterirken görevli polisler tarafından kask takmanın önemi ve güvenlik kuralları da çocuklara anlatıldı. Motosikletlere de binen çocuklar polis amcalarına teşekkür etti. Geleneksel halde ikincisi kutlanan çocuk bayramı etkinliklerine çocuklar kadar vatandaşların da ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.