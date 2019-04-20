Nazilli'de çocuk oyunları şenliği ödül töreni ile sona erdi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının projesi olan İFED ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu.

Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Kapalı Spor Salonunda düzenlenen son yarışmaların ardından İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün'ün de katılımıyla ödül töreni düzenlendi. 8 ayrı kategoride düzenlenen ve ilkokul birinci sınıflardan ortaokul son sınıflarına kadar katılımın olduğu yarışmalarda ilk dörde giren okullara ödülleri verildi. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" şeklinde yeniden hayata geçirildiğini ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, “Bu kapsamda çocuklarımız önce kendi okullarında kendi aralarında yarıştı. Daha sonra ilçe genelindeki okullarımız kendi aralarında yarıştı. Son müsabakalar ise bir hafta boyunca spor salonumuzda yapıldı. İlçe finallerimizi tamamladıktan sonra da ödül törenimizi gerçekleştirdik. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla yapmış olduğumuz bu yarışmalar sayesinde çocuklarımız hem gönüllerince eğlendi hem de 4 yıldır düzenlediğimiz bu oyunlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutlamış olduk. Bu oyunlarla çocuklarımızı internet ve diğer olumsuz öğelerden uzaklaştırarak birbirleri ile kaynaşmalarını da sağladık” dedi.

İFET ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri kapsamında ilçe genelindeki okullarda 1. sınıflar çift ayak sıçrama, 2. Sınıflar koordinasyon koşusu, 3. sınıflar halat çekme, 4. sınıflar el değdirerek bayrak koşusu, 5. sınıflar puanlı hedef oyunu, 6. sınıflar çift kaleli yakan top oyunu, 7. sınıflar çemberle işbirliği oyunu ve 8. sınıflar fasulye torbası atma oyunu yarışmaları yaptı. Yarışmalarda ilk dörde giren okullara madalya verildi.