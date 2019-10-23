Nazilli'de çocuk sağlığı ve teknoloji bağımlılığı konuşuldu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, çocuklarda teknoloji bağımlılığı, spora yönlendirme ve çocuk sağlığı konuşuldu.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen çocuklarda teknoloji bağımlılığı ve çocuk sağlığı konferansı çok sayıda ebeveyn ve çocuğun katılımıyla Mehmet Yüzüğüler Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Teknoloji bağımlılığı ve spora yönlendirme konusunda sunumunu yapan ilk konuşmacı Beden Eğitimi Öğretmeni ve Wellness Master Trainer Kayhan Karakaş, Teknolojinin hızla geliştiği ve hayatımıza kolayca girdiğine vurgu yaparak, ailelere düşen görevler hakkında da bilgiler verdi.

Çocuk sağlığı ve beslenmesi hakkında konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sabiha İlke Genç ise "Çocuklarımız bizim geleceğimiz onların sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

Sunumlarının ardından, Beden Eğitimi Öğretmeni ve Wellness Master Trainer Kayhan Karakaş ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sabiha İlke Genç'e konferansa katılan Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan çiçek takdim etti. Son bölümünde soru cevap şeklinde ebeveynlerin sorularını cevaplayan uzmanlar, halkla buluşmalarını sağlayan Başkan Özcan'a teşekkür etti.