Nazilli'de çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir işyeri ve deposunda yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri A.K isimli şahsın iş yeri ve deposunda arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 23 bin 800 adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron, 225 bin adet kaçak yaprak sigara kağıdı, 124 kilogram kaçak tütün, 7 kilogram kaçak nargile tütünü, , 387 adet sigara dolumunda kullanılan karton sigara paketi ile 12 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.