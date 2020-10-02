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Nazilli'de çok sayıda silah ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı yaralama olayının gerçekleştiren şüphelinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı yaralama olayının gerçekleştiren şüphelinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi 1050 sokak üzerinde B. Y.' nin ateşli silahla yaralanması olayı sonrası Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmada,


olayı gerçekleştiren şahsın M. M. K. (36) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelinin ikametinde yaptığı aramada olayda kullanılan tabanca ile ve bu tabancaya ait 42 adet dolu fişek, 3 adet çeşitli markalarda tabanca ile bu silahlara ait bol miktarda mermi, 1 Adet Pompalı Tüfek, 5 Adet çift Kırma Av Tüfeği ve bu tüfeklere ait mermi ve 5,07 gr esrar maddesi ele geçirildi.


Şüpheli M.M. K. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Cumhuriyet Savcısı talimatı ile adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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