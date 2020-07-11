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Nazilli'de çöp konteynerleri yenileniyor

Nazilli Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki tüm çöp konteynerlerini yeniliyor.


Nazilli Belediyesi, ilçedeki çöp toplama konteynerlerinin tamamında bakım, onarım, yenileme çalışması başlattı. Paslanmış, tekerlekleri düşmüş, kapakları kapanmayan, boyaları yıpranmış ve görüntü kirliliğine neden olan eski galvaniz çöp konteynerler, ekipler tarafından yerlerinden alınarak, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde onarılıyor. Tamir, bakım ve boyama işlemleri tamamlanan konteynerler tekrar hizmete sunulmak üzere yerlerine bırakılırken, tamiri mümkün olmayanlar yenileri ile değiştiriliyor.


Ferah ve temiz bir Nazilli için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yeni çöp konteynerlerini ilçemizin birçok caddelerine ve sokaklarına yerleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Tamir gereken konteynerleri de kendi bünyemizde tüm bakımlarını yapıyoruz. Tek gayemiz Nazilli'mize daha iyi hizmet etmek. Hep birlikte daha temiz bir Nazilli için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Temizliğin yolunun kirletmemekten geçtiğine de vurgu yapan Başkan Özcan “Unutmayalım ki şehirler el birliğiyle temiz tutularak, kirletilmezse temiz kalır. Her bir birey bu konuda duyarlı olmalı ki çocuklarımıza daha temiz bir Nazilli bırakabilelim” ifadelerini kullandı.

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