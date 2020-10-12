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Nazilli'de de 1 kişi sahte alkolden öldü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişinin daha yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Öztürk'ün evinde (57) birlikte alkol aldıkları öğrenilen Osman Ö. (62) eve gittikten bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Osman Ö.'nün yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülürken, Orhan Öztürk ise saat 06.00 sıralarında evinde ölü bulundu. Olaydan sonra harekete geçen jandarma ekiplerinin iddiaya göre sahte alkolden kaynaklandığı belirlenen olayın ardından çalışma başlattı. Sahte alkol imal eden bir kişinin göz altına alındığı bilgisine ulaşıldı.


Hayatını kaybeden Orhan Öztürk'ün otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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