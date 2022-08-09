Nazilli'de deforme olan iyi su boruları yenileniyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Su Arıza Servisi tarafından Pınarbaşı Mahallesi 15 sokak Hasköy mevkiinde bulunan 50-60 yıllık iyi su boruları yenileniyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesinde, E Tipi Kapalı Cezaevi başlangıcından itibaren 800 metrelik alanda deforme olan iyi su borularını yeniliyor. 15 sokak üzerinde başlatılan yenileme çalışmaları ile daha hızlı bir su akışı sağlanırken, patlakların da önüne geçilerek suyun boşa akması önlenecek.

Önceki hattın 1960-70'li yıllardan bu yana kullanıldığını ve artık miatlarını doldurduğunun altını çizen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Pınarbaşı mahallesi, 15 Sokak Hasköy mevkiinde yapılan deponun daha verimli ve daha hızlı çalışması için cezaevi başlangıcından itibaren 800 metrelik alanda iyi su borularının yenilenmesi için çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 50-60 yıldır kullanılan ve sık sık arızalanan irsaliye hattının değişmesiyle su akışı daha verimli ve hızlı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak” dedi.