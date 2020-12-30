Nazilli'de depo yangını

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir yem deposunda çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından dört saatte söndürülürken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hamzallı Mahallesi'nde hayvan yemlerinin depolandığı alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, ASKİ ekiplerinin de desteği ile yangına müdahale ederek, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Depoda büyük maddi hasara neden olan yangında 1500 paket yonca küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.