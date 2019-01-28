Nazilli'de Dereköy Çayı temizlendi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dereköy Çayı içerisinde gerçekleştirilen temizleme çalışmalarını inceledi.

Su seviyesinin düşmesi ile birlikte çay içerisinde biriken katı atıkların görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirten Alıcık, “Ekiplerimiz iş makineleri yardımıyla Dereköy Çayımızda hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Hemşerilerimizden ricamız özellikle çay yataklarına çöp atmamalı ve temizlik hususunda duyarlı olmaları” diye konuştu.

Hem Dereköy hem de Dallıca Çayı'nın ıslahı ve Nazilli'nin cazibe merkezi haline getirilmesi noktasında büyük bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Alıcık, “Söz konusu alanlarda gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmaları, açtığımız yürüyüş ve bisiklet yolları ile bu alanlara büyük bir yatırım yaptık. Belirli aralıklarla çay alanlarında temizlik çalışması yapıyoruz. Özellikle plastik ve buna benzer atıklar çayda kirlenmeye yol açıyor ve çirkin bir görüntü meydana getiriyor. Vatandaşlarımızdan bu alanlara sahip çıkmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.