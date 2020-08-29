İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli'de dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Kovid-19’a karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde artıran Nazilli Belediyesi ilaçlama ekibi, haftanın son çalışma iş gününde Uzun Çarşı, Belediye önü ve banka girişleri ile Nazilli’deki tüm ATM’leri dezenfekte etti.

Kovid-19'a karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde artıran Nazilli Belediyesi ilaçlama ekibi, haftanın son çalışma iş gününde Uzun Çarşı, Belediye önü ve banka girişleri ile Nazilli'deki tüm ATM'leri dezenfekte etti.


Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ilaçlama ekibi Uzun Çarşı ana arteli ile ara sokakların başlangıçlarını ve ilçede bulunan tüm banka ATM'lerini ilaçladı.


Korona virüs salgınına karşı ilaçlamaları ilçe geneline yayarak yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: “ İlaçlama ekibimiz ve korona timi, virüsün yayılımını engellemek amacıyla toplu taşıma araçlarından duraklara, pazar yerlerinden kamu hizmet binalarına, PTT ve banka şubeleri ile ATM'leri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Dün Valiliğimiz bir açıklama yaptı. Özellikle düğünlerde yayılımın arttığını biliyoruz. Bugün Kaymakamımızın öncülüğünde Kovid 19 ile Mücadele Eylem Planımızı masaya yatırdık. Hemşehrilerimizden istirhamımız sosyal mesafeye uymaları, mutlaka maske takmaları ve kişisel dezenfeksiyonu sağlamalarıdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.