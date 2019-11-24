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Nazilli'de eğitim çalışanları 24 Kasım'da buluştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında eğitim çalışanları Eğitim Bir-Sen Nazilli İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde bir araya geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında eğitim çalışanları Eğitim Bir-Sen Nazilli İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde bir araya geldi. Eğitim çalışanlarından oluşan canlı müzik eşliğinde hep birlikte kahvaltı yapan öğretmen, memur ve diğer eğitim çalışanları birlik ve beraberlik mesajı verdi.


24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları kapsamında Dallıca Mahallesindeki özel bir sosyal tesiste bir araya gelen Nazilli ve çevre ilçelerde görev yapan eğitim çalışanları Eğitim Bir-Sen Nazilli İlçe Başkanı Erhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde eğitim çalışanları buluşması gerçekleştirdi. Nazilli Belediye Başkan Vekili Adnan Dönmez, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, Eğitim-Bir-Sen Aydın 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Akpınar ve çok sayıda protokol üyesinin de ziyaret ederek destek verdiği etkinlikte öğretmenler meslektaşlarının çalıp söylediği müzikler eşliğinde birlikte kahvaltı yaptı. Etkinlikte emekli olan öğretmenlere hizmetlerinden dolayı plaket verilerek teşekkür edildi.


Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Eğitim Bir-Sen Nazilli İlçe Başkanı Erhan Aydın, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Aydın, “Eğitim-Öğretimin hedefi, sevgi, saygı, demokratik yaşamayı öğrenmiş öğrenciler yetiştirmek olan meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. Sizlerden aldığımız güçle sizlere hizmet etmekten dolayı onurlu ve gururluyuz” dedi.

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