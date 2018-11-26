Nazilli'de ‘Eklem ağrıları ve diz kireçlenmesi” semineri yapıldı

Dr. Murat Muştu, Nazilli Turan Mahallesi'nde bulunan Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi'nde bayanlarla bir araya geldi.

Türkiye'de en çok görülen rahatsızlıkların başında eklem ağrıları geldiğine dikkat çeken Dr. Muştu, “Uzun yaşam merkezi olarak bildiğimiz Nazillimizde yaşayan hanımlarımıza diz kireçlenmesini nasıl önleriz, neler yapmalıyız, hastaneye başvurduktan sonra hastalarımızı neler bekliyor, ne gibi tedaviler veriyoruz, bunları anlatmaya çalıştık. Çok da faydalı bir görüşme oldu. Soru cevap şeklinde her katılımcımıza yanıt vermeye çalıştık” dedi.

Diz kireçlenmesi ve eklem ağrılarının önüne geçmek için kilo kontrolü sağlanması gerektiğini ifade eden Dr. Muştu, “Küçük yaşlardan itibaren muhakkak bir sporla uğraşsınlar. Fakat bu spor onları yıpratmasın. Bu yüzden yürüyüş bizim için çok güzel bir spor. Egzersizlerini kesinlikle ihmal etmesinler. Diz ağrısı konusunda ufak bir şikayetleri olduğunda bize gelsinler. Kesin ve iyi bilgiyi bizden alsınlar” diye konuştu.

Talep olması halinde seminerlere devam edeceklerini belirten Muştu, “Bu hanımlarımıza yönelik ilk seminerimiz oldu. Turan Mahalle Muhtarımız Serpil Akçasakız'dan böyle bir talep geldi. Biz de seve seve kabul ettik. İlerleyen günlerde katılım olursa biz de zevkle yardımcı oluruz” sözlerini kaydetti.

Seminer sonunda Dr. Muştu'ya çiçek takdim eden Turan Mahalle Muhtarı Serpil Akçasakız, “Mahallemizde yaşayan hanımlarımız için çok faydalı bir seminer oldu. Kıymetli doktorumuza ben ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.