Nazilli'de emekliler ve huzurevi sakinleri için muhteşem gece

Nazilli Belediyesi, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şubesi ve Kent Konseyi Yaşlılar-Emekliler Meclisi'nin katkılarıyla hazırlanan Sonbahar Konseri'nde, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'nin çınarlarıyla zeybek oynadı.

Nazilli Belediyesi, Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şubesi ve Kent Konseyi Yaşlılar- Emekliler Meclisi'nin katkılarıyla hazırlanan Sonbahar Konseri, Belediye Nikah Salonu'nda yapıldı.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun sahne aldığı gecede seyirciler şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Çınarlarla zeybek oynayan Başkan Özcan, “Bu güzel gecede huzurevi sakinlerimiz, emeklilerimiz ve kıymetli büyüklerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin enerjisi, dünya görüşü ve deneyimleriniz her zaman bizlere örnek olacak. Belediyemiz Türk Sanat Müziği Topluluğu'na da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de kulaklarımızın pasını silip gönüllerimizi coşturdular” diye konuştu.

Nazilli'nin kültür ve sanat şehri olacağını söyleyen Başkan Özcan, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına da destek veriyoruz. Nazillimiz uzun yaşam cenneti ve yaşlı dostu bir kent. Kıdemli yurttaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almaları için bu etkinliklere devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Türkiye Emekliler Derneği Nazilli Şube Başkanı Faruk Baştepe, katkılarından dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a çiçek takdim etti.