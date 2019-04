Nazilli'de 'Engelleri Uçuruyorum' etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen “Engelleri Uçuruyorum” projesi kapsamında engelli öğrencilerle bir araya gelen normal öğrenciler omuz omuza vererek birlikte uçurtma uçurdu. Futbol sahasında bir araya gelen engelli ve engelsiz öğrencilerin dayanışması büyükleri de mutlu etti.

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından üç ay önce başlatılan “Engelleri Uçuruyorum” projesi kapsamında gerçekleştirilen final etkinliğinde bir araya gelen engelli ve engelsiz yüzlerce öğrenci doyasıya eğlendi. İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinin sayısı kadar uçurtma hazırladı. Hazırlanan uçurtmalar etkinliğin yapılacağı futbol sahasında engelli öğrencilere tek tek dağıtıldıktan sonra uçurtmalar engellilerin engel durumlarına göre çocukların desteği ile tek tek gökyüzüne yükseldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ile birlikte her iki okulun müdürleri Ali İhsan Şahin ve Bünyamin Aras, öğrencilerle birlikte engelleri uçuruyoruz pankartları yazılı balonları gökyüzüne bıraktı. Aydın Toscalı Stadyumunda uçurtma şenliği şeklinde yapılan etkinlik boyunca bir yandan pamuk şeker yiyen öğrenciler öte yandan dans ederek doyasıya eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan; “Bizim bu etkinliği yapmamızdaki gayemiz bir farkındalık oluşturmak. Çünkü bu çocuklarımız özürlü-engelli olduklarını kabul etmiyorlar. Kendilerinin farklı bir kişi olmadığını, hatta bizim onlara acımamızın onlara yapılan en büyük kötülük olduğunu söylüyorlar. Çünkü siz de, ben de, bu etkinliği yapan müdürlerimiz, öğretmenlerimiz de dahil toplumun her bireyi her an bir engelli adayıdır. Her birimiz her an bir engelli olabiliriz ama engelli olmak demek bir şeyi başarmamak demek değil. Onların becerilerini dışa vurmak için bu tür etkinlikleri inşallah Nazilli'de çoğaltarak yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda herkes müsterih olsun. Bu konuda eğitim öğretime yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu tür okullarımızın da çoğalması devam edecektir. Yeter ki biz bunları kucaklayalım. Toplumun birer paydaşı olduğunu bilelim. Elimizden geldiğince onlara engel değil, köstek değil sadece bilgi-becerilerini ortaya çıkarmak için yardımcı olalım. Ve bugün hep beraber engelleri uçuruyoruz, engelleri kaldırıyoruz. İnşallah bunu bir daha olmamak üzere kaldırmak için yoğun bir gayretle mesai arkadaşlarımla beraber ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız” dedi.

Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Aras'da konuşmasında, “Böyle bir projenin içerisinde yer alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Kurum kültürünün üzerine bina etmeye çalıştığımız yaklaşımla örtüşen bir proje olduğu için buradayız. Daha önce köy okulu boyamaya gitmiştik. Bugün engelli kardeşlerimizle engelli okulundaki öğrencilerimizle birlikte uçurtma etkinliği yapıyoruz. Toplumu bir bütün olarak değerlendirmek, toplumun içerisinde yaşayacak bireyler yetiştirmek eğitimin hedefi olmalı. Dolayısıyla bugün eğitimin uzak hedeflerine hizmet eden bir proje ile birlikte buradayız. Buradaki uçurtmaların tamamı okulumuz öğrencileri tarafından Güzelköy Özel Eğitim Okulundaki öğrencilere yönelik olarak tasarlandı ve yapıldı. Okulumuzda Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören her öğrenci için bir uçurtma yapıldı ve bugün burada bunu uçurtmaları havalandırarak ‘engelleri uçuruyorum' sloganı ile birlikte engelin aramızda mesafe olmadığını, engellilerle beraber yürüyebileceğimizi, toplumun bir değeri ve toplumun bir parçası olduğunu ve ancak bu şekilde anlamlı sağlıklı gelişmiş toplum olacağımızı vurgulamak istedik” dedi.

Güzelköy Özel Eğitim Okulu Müdürü Ali İhsan Şahin ise, “Gerçekten bu tip sosyal sorumluluk projelerinin çok sık tekrarlanması lazım. Bizim amacımız engelli bireylerimizin toplumda engellerinden dolayı dışlanmaması, kabul görmesi. Engelli çocuklarım benim zaten engellerinin farkındalar ama sağlıklı insanlarımız bunların farkında değil. Bizim amacımız sağlıklı insanlara bu çocuklarımızı fark ettirmek. Bunların ailelerini ve yaşantılarını göz önüne sermek. Elimizden gelen her şeyi bunların hayatını kolaylaştırmak için yapmak zorundayız. Bu sorumluluğu hissediyoruz. İnşallah sonuna kadar da bu tip projelere devam edeceğiz. Çok güzel bir projeydi. Gerçekten okulumuzdaki her bir öğrencim için bir uçurtma planladılar. Birlikte yaptılar ve son günde bugün bunları projede çok anlamlı bir proje oldu. Engelleri uçuyoruz diye hakikaten şu anda şu arkamızdaki manzara bütün emeğimize değdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.