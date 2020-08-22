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Nazilli'de engelli çocukların yüzü gülüyor

İlçe genelinde yaptığı başarılı faaliyetlerle adını duyuran Nazilli Kent Konseyi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Nazilli Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'na çocuklar için özel salıncak yapıldı.


Yıldıztepe Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'na salıncak yaptıran Kent Konseyi Engelli Meclisi, bir kez daha çocukların yüzünü güldürmeyi başardı. Desteklerinden dolayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Aysun Bademli; “Bugünkü çalışmamıza büyük katkı sunan Demirciler Esnaf Odamıza, bedensel engelli çocuklarımıza özel olarak hazırlanan salıncağımızı yapan ustamıza, bu tür güzelliklere vesile olan tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. El ele vererek tüm engelleri aşacağız” diye konuştu.


Nazilli Kent Konseyi'nin yalnızca fikir üretmekle kalmayıp hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Özcan; “Üyesi olmaktan gurur duyduğum Nazilli Kent Konseyi'ndeki değerli çalışma arkadaşlarıma, meclis başkanlarıma, tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir farkındalık yaratıyorlar. Kentimizi birlikte yönetiyoruz. Kentimizde proje üretmek isteyen herkese kapımız açık. Ben Kent Konseyi'nin içinden çıkmış bir belediye başkanıyım. Kent Konseyi'nin bir şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birçok sorunu aşıp Nazillimizin hak ettiği yerlere gelmesini hep birlikte sağlayacağız” sözlerini kaydetti.

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