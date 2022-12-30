Nazilli'de etkinlikler iptal edildi

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan ve 7 hemşehrimizin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle bugün ve yarın yeni yıl dolayısıyla belediyemizce yapılacak tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Belediyemizin işletmesinde olan Hangar ve Menderes Restoranlar da dahil olmak üzere herhangi bir kutlama ya da etkinlik yapılmayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.