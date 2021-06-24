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Nazilli'de ev yangını: 1 ölü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangında ev tamamen küle dönerken o esnada evde olan evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki Hüseyin Merey'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında küle dönen ve çatısı çöken evde başka kişilerin olma ihtimali üzerine jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

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