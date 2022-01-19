İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de ev yangını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.



Olay, Yeşilyurt Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ya ait müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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