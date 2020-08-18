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Nazilli'de feci kaza: Manevra yapan kamyonet gencin üzerine devrildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yayalara çarpmamak için manevra yapınca devrilen kamyonetin altında kalan bir kişi, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yayalara çarpmamak için manevra yapınca devrilen kamyonetin altında kalan bir kişi, çevredeki vatandaşların aracı kaldırmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Nazilli-Denizli Karayolu eski Polis Okulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli'den Denizli istikametine seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü, yola çıkan yayaları fark edince iki gence çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çarpan araç hakimiyeti kaybolunca yolun ortasına devrildi.


Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa G. isimli genç devrilen kamyonetin altında kaldı. Bu sırada olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi, diğer yandan da yaralıyı kurtarmak için aracı kendi güçleri ile kaldırmaya çalıştı. Çevredeki tüm vatandaşların yardıma koşmasıyla kamyonet insan gücüyle kaldırılıp altındaki genç de çıkarıldı.


Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri Mustafa G.ye olay yerinde ilk müdahale uyguladıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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