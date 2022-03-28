Nazilli'de festival coşkusu

Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali'nin 7'nci gününde Yazar Muhammed Bozdağ, Tiyatro Oyuncusu, Yazar, Gazeteci Sunay Akın ve Dr. Mehmet Ali Bulut sanatseverlerle buluştu.

Nazilli Belediyesi tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivali 7'nci gününde yüzlerce sanatseveri ağırlamaya devam ediyor.

Düşün ve Başar, Ruhsal Zeka, İstemenin Esrarı, Sonsuzluk Yolculuğu, Sevgi Zekası, Zihinsel Şifa, Yüreğimde Rabbim, Aşkla İmtihan kitaplarının yazarı Muhammed Bozdağ, ‘Barış Ahlakı' konulu konferansında kişisel gelişim, başarı ve hayatın ruhsal yönüne atıfta bulundu.

Geyikli Park, Antik Acılar, Bir Çift Ayakkabı, Ay Hırsızı, Kule Canbazı, Onlar Hep Oradaydı, Şairler Matinesi, 62 Tavşanı, Tuncay Terzihanesi, Küçük Asker ve Önce Çocuklar ve Kadınlar kitaplarının yazarı; Araştırmacı, Yazar, Şair, Tiyatro Oyuncusu, Gazeteci Sunay Akın ‘Yüz Yüze isimli konferansında Türkiye'de yetişmiş aydın kişilerin hayatlarından kesitler paylaştı.

Türk insanın yüzyıllardır pek çok alanda öncü çalışmalar yaptığını ancak bu faaliyetlerin günümüzde yeterince araştırılmadığını vurgulayan Akın, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik yönetime eleştirilerde bulundu.

Festivalin 7'nci gününün son programında Dr. Mehmet Ali Bulut, ‘Kıyamet Alameti İsimler ve Semboller' konferansında sevenleri ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle anlatımlarını destekleyen Dr. Bulut, Hz. Muhammed'in hayatından kesitler paylaştı.

Programın ardından konuşmacılara protokol üyeleri tarafından hediye ve çiçek takdim edildi.