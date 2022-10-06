İhlas Haber Ajansı

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Nazilli'de filenin efeleri sezonun ilk maçına hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu 2.

Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçı için hazırlıklarını sürüyor.



Ligi'nde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sezonun ilk maçına hazırlanıyor. Baş Antrenör Çetin Aysu gözetiminde hazırlıklarına devam eden takım, Muğla Köyceğizspor'u konuk edecek. 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Nazilli Kapalı Spor Salonunda Muğla ekibiyle karşı karşıya gelecek filenin efeleri, tüm voleybolseverleri maça davet etti.

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