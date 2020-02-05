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Nazilli'de fırtına uyarısı

Nazilli Belediyesi, bölgede beklenen kuvvetli fırtına öncesi vatandaşları uyardı.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Bugün sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneybatı yönünden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtına, bugün gece saatlerinde etkisini kaybedip, yerini karayele bırakarak, yarın gece saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.


Yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için görevli personelle sahada olacaklarının altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Özellikle soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz ediyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum. Bizler herhangi bir sorun yaşanmaması için ekibimizle birlikte sahada olacağız” diye konuştu.

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