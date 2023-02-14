Nazilli'de fuhuş operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ekiplerimizce fuhuş için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İsabeyli Mahallesi'nde 4 farklı adreste yapılan arama sonucunda H.R., M.G. ve E.B. isimli şahıslar ve fuhuş yaptığı tespit edilen 7 kadın şahıs yakalandı. Yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. H.R. ve M.G. isimli şahıslar adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.