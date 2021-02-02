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Nazilli'de gaspçılar yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden 3 şüpheli kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişiyi bıçakla tehdit ederek parasını gasp eden 3 şüpheli kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, “Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde 22 yaşındaki Ş. M. I'yı bıçakla tehdit ederek cüzdanındaki paraları yağmalayan 3 şüpheli kamera görüntülerinin incelenmesinden tespit edildi. Şüpheliler N. D. (28), Y. K. (26) ve M. K. (30) evlerinde yapılan aramada kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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