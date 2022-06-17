Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinden kaçamadı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, vatandaşın huzur ve güven ortamının sağlanması ve başta asayiş olmak üzere suç işlemeye yönelik şahısların caydırılması amacıyla gece boyunca devriyelerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, her gün çeşitli başarılara imza atan gece kartalları devriye gezdikleri esnada durumundan şüphelendikleri şahısları denetledi. Yapılan denetimler esnasında hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.