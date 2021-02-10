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Nazilli'de gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde mahalle bekçileri bir çok suç kaydı bulunan bir şahsı yakaladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mahalle bekçileri bir çok suç kaydı bulunan bir şahsı yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphe üzerine durdurdukları bir çok suç kaydı bulunan O.A. isimli şahsın üzerinden 2 adet tornavida, pense ve bir çok sayıda anahtar önceden çaldığı tespit edilen çek defteri ve kredi kartları ele geçirdi. Yine aynı saatlerde başka bir olayda mahalle bekçileri Nazilli Çapahasan Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı ancak uyarılarak uymayarak kaçan R.A. isimli şahsı kovalamaca sonucu yakalayarak şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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