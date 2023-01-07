Nazilli'de 'Gelişim Rüzgarı Esiyor' yarışması ödül töreni düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Gelişim Rüzgarı Esiyor' konulu çevresel fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün planladığı ve Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Gelişim Rüzgarı Esiyor' projesi çerçevesinde okulun Grafik ve Fotoğraf Alanı ile işbirliği yapılarak öğrencilerde çevre bilinci ve doğa hayvan sevgisini oluşturmak amacıyla fotoğraf yarışması ve ardından sergi düzenlendi. Ödül töreni ve sergiye Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Yıldıray Demir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sergi gezildi. Yarışmaya katılan tüm eserlerin sergilendiği sergiyi gezen Müdür Şimşek ve beraberindekiler, öğrencilerden eserleri ile ilgili bilgi aldı. Spor, resim ve sanatla ilgili faaliyetlerin artırılmasını temenni eden Şimşek, katılımlarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.