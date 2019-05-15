Nazilli'de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli'de düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma etkinliğine

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, ilçe protokol üyeleri, okul müdürleri, ilçedeki okullardan gelen öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker'in Atatürk Anıtına gençlik adına çelengini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ile birlikte gönderlere bayrakların çekilmesinin ardından Gençlik Haftası başlatıldı.

Yaptığı açıklamada bir hafta sürecek olan etkinlikler hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, “Ülkemizde gençlerimizin tarih bilincini artırmak ve geçmişlerini hatırlatmak ve ileriye daha sağlam e bilinçli adımlarla gidebilmek amacıyla bakanlığımız tarafından 15-21 Mayıs, 19 Mayıs gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu anlamda kutlamaların hem milli mücadelemizin başlangıcının 100. yılına denk gelmesi hem de bu haftanın başlangıcı sebebiyle Nazilli ilçemizde de kutlamaları başlatmış bulunmaktayız. Dün, bisiklet sporcularımızın Anıtkabir yolculuğu ile hafta başlatıldı. 21 Mayısa kadar hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Fener Alayımız, ödül törenleri, öğretmenler korosu şenliği ve günün anlamına uygun çeşitli konuşmalar yapılacaktır” dedi.