Nazilli'de Gençlik Haftası kutlamalarına devam ediliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri sürüyor. Etkinliklerin bugünkü bölümünde Atatürk Anıtına çelenk sunumu, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar, şiirlerin okunması, ödül töreni ve Kız Meslek Liseli Öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı Koreografisi büyük ilgi gördü.

15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Nazilli'de düzenlenen etkinlikler bütün hızıyla sürüyor. 18 Mayıs gecesi fener alayı düzenlenmesinin ardından 19 Mayıs törenleri İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sürdü.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma etkinliğine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, ilçedeki okullardan gelen öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker'in Atatürk Anıtına gençlik adına çelengini sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı ile birlikte gönderlere bayrakların çekilmesinin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Eker'in konuşmasının ardından Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeler tarafından verildi. Trafik haftası ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ‘Öncelik yayanın, öncelik hayatın' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak tarafından ödüllendirildi.

Atatürk Anıtı önündeki törenlerin sona ermesinin ardından Nazilli Belediyesi karşısında bulunan Şehitler Parkı içerisindeki şehitlik anıtı önünde düzenlenen tören ise güne damgayı vurdu. Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Öğrencilerin Atatürk ve Şanlı Bayrağımıza rengini veren şehitlerle buluşma' kareografisi büyük beğeni ile izlendi. Parkın dört bir yanından İstiklal Marşının 10 kıtasını gruplar halinde okuyarak gelen ve Şehitlik Anıtı önünde toplanan öğrenciler büyük alkış aldı. 10. Yıl Marşı ve Gençlik Marşı ile tamamlanan gösterilerde Türk Bayrakları ile kırmızı beyaza bürünen Şehitlik Anıtı önünde büyük coşku yaşandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, konuşmasında, “Ulu Önder Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının bu sene 100. yılını ülkemizde çok çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutluyoruz. Emeği geçen ve kutlamalara katılan herkse sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu gece Belediye Meydanımızda 100. yıl konserimizle günü tamamlayacağız” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında birlik ve beraberliğin öneminden söz ederek,” Birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi bugün bir kez daha gösterdik. Hep birlikte hareket edersek güzel işler yapabileceğimizi her zaman söylüyoruz. Bir haftadır Gençlik Haftasını kutluyoruz. Atatürk Gençleri Cumhuriyetine sahip çıkıyor. Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yılında, Nazilli'mize, Türk Milletine, Cumhuriyetimize yakışır kutlamalar yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.