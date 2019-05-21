Nazilli'de Gençlik Haftası satranç turnuvası sona erdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanan ‘Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan Nazilli Organize Sanayi Bölgesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya Aydın genelinden 200'ün üzerinde sporcu katıldı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Nazilli Satranç İlçe Temsilciliğinde organize edilen, 2 gün süren ve yoğun katılımla gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası sonunda düzenlenen ödül törenine Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker başta olmak üzere çok sayıda davetli ve sporcu yakınları ile sporcular katıldı. İsviçre sistemi şeklinde 5 tur üzerinden 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile açık kategori şeklinde 4 ayrı kategoride düzenlenen satranç turnuvası sonunda kazananlar belli oldu. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, gençlik haftası kapsamında ilçe genelinde kutlamaların yanı sıra çok sayıda spor turnuvası düzenlediklerini ifade etti. Eker, “15-21 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanan ‘Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası da düzenledik. 2 gün süren turnuvalarda Aydın genelinden 200 sporcu katıldı. 4 kategoride gerçekleştirilen turnuva sonunda dereceye girenler ödüllerini takdim ettik” dedi.