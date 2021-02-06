Nazilli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı

Nazilli Emniyeti'nin Aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 39 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında narkotik, kasten yaralama, yağma ve çeşitli hırsızlık suçlardan 7 yıl ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 39 kişi 12 ekibin katıldığı çalışmalarda yakalandı. Gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlarda 4 aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.