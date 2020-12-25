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Nazilli'de görev yapan imam Korona virüse yenildi

Aydın’ın Nazilli İlçesinde görev yapan imam Adem Akdağ Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli İlçesinde görev yapan imam Adem Akdağ Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.


Sümer Mahallesi Hacı Güzel Camisi İmamı Adem Akdağ (55) geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Akdağ'a Korona virüs şüphesi ile test yapıldı. Testi pozitif çıkan imam Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akdağ hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Akdağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini ve cami cemaatini yasa boğdu.

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